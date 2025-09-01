Врачи объяснили, почему опасно разогревать рис повторно

Лучше всего употреблять рис сразу после его приготовления или быстро охладить его до -15,5 градусов по Цельсию или ниже. В этом случае его можно будет съесть в течение нескольких дней: обычно это четверо суток.

