Врачи объяснили, почему с возрастом чаще возникают проблемы с желудком

Врачи объяснили, почему с возрастом чаще возникают проблемы с желудкомЭто запоры, изжога, вздутие живота
Доктор Эрика Чанг, гастроэнтеролог из Montefiore Health System в Бронксе, штат Нью-Йорк, говорит, что с возрастом мышцы и нервы пищеварительного тракта естественным образом становятся менее активными и координированными. Это затрудняет продвижение пищи. Также желудок может вырабатывать меньше кислоты, а кишечник хуже усваивать питательные вещества из пищи.
Одно из наиболее заметных последствий изменения работы кишечника - это запоры. Помочь в борьбе с ними могут регулярные физические упражнения и поддержания водного баланса в организме, отмечает доктор медицинских наук Никия Асамоа, гастроэнтеролог из Medstar Washington Hospital Center в Вашингтоне, округ Колумбия.
С возрастом зачастую обостряется и кислотный рефлюкс. Одна из причин этого заключается в том, что нижний пищеводный сфинктер — мышечный клапан между пищеводом и желудком — может со временем ослабнуть. Из-за этого желудочная кислота или пища будут попадать в пищевод и вызывать изжогу, раздражение. Способствовать этому может и лишний вес. Облегчить симптомы изжоги можно при помощи изменения образа жизни, исключение острой пищи, кофе, алкоголя, дробный приём пищи.
Антибиотики и ибупрофен могут ослабить слизистую оболочку желудка. Старайтесь принимать эти лекарства во время еды или запивать стаканом молока. Ещё могут помочь специальные препараты.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.