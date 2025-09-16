Врачи объяснили, почему с возрастом чаще возникают проблемы с желудком

Доктор Эрика Чанг, гастроэнтеролог из Montefiore Health System в Бронксе, штат Нью-Йорк, говорит, что с возрастом мышцы и нервы пищеварительного тракта естественным образом становятся менее активными и координированными. Это затрудняет продвижение пищи. Также желудок может вырабатывать меньше кислоты, а кишечник хуже усваивать питательные вещества из пищи.

Одно из наиболее заметных последствий изменения работы кишечника - это запоры. Помочь в борьбе с ними могут регулярные физические упражнения и поддержания водного баланса в организме, отмечает доктор медицинских наук Никия Асамоа, гастроэнтеролог из Medstar Washington Hospital Center в Вашингтоне, округ Колумбия.