Врачи объяснили, почему у беременных всё чаще встречается гипертония

Диагноз «хроническая гипертония у беременных» означает, что у человека показатели кровяного давления составляют не менее 130/80 мм рт. ст. до беременности или на 20 неделе беременности. Из-за хронической гипертонии повышается риск возникновения гестационной гипертензии, таких осложнений, как преэклампсия, отслойка плаценты и мертворождение. При отсутствии лечения высокое давление может вызвать кровотечение, инсульт и другие проблемы со здоровьем после родов.

В ходе нового исследования учёные проанализировали коммерческие страховые иски с 2007 по 2021 год. В том числе почти 2 миллиона беременностей из данных Национального обследования выписки из больниц. Оказалось, что процент беременных женщин с хронической гипертонией повысился с 1,8% в 2008 году до 3,7% в 2021 году.