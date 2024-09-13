Фитнес и здоровье
Опубликовано 13 сентября 2024, 00:00
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Врачи объяснили, помогают ли пищевые добавки улучшить здоровье печени

Вот что показывают исследования
Печень участвует во многих функциях организма, в том числе в детоксикации, поддержании баланса обмена веществ и переваривании пищи. В тяжёлых случаях осложнения, связанные с печенью, могут привести к раку. Большинство пищевых добавок обещают помочь защитить печень, уменьшить воспаление и улучшить её работу. Но действительно ли они эффективны?
Врачи объяснили, помогают ли пищевые добавки улучшить здоровье печени
© Which.co.uk

В научных статьях говорится, что некоторые добавки улучшают здоровье печени. Правда, для подтверждения этого нужно ещё провести дополнительные исследования.

Расторопша пятнистая. В её семенах содержится антиоксидант силимарин. Он предотвращает воспаление, которое может привести к развитию болезней печени. Также это вещество борется со свободными радикалами, повреждающими клетки, предотвращает рубцевание в печени, увеличивает количество ферментов, необходимых для детоксикации.

Лист артишока. Листья этого растения богаты антиоксидантами. Они снижают уровень веществ, способных привести к повреждению печени.

Корень одуванчика. В корне и листьях одуванчика есть фенольные кислоты, флавоноиды и полисахариды. Эти вещества действуют как противовоспалительные и антиоксидантные средства. Также одуванчик может защитить организм от свободных радикалов.

Врачи объяснили, помогают ли пищевые добавки улучшить здоровье печени
© nomadnes / Getty Images

Селен. Нехватка этого вещества может увеличить риск развития хронических заболеваний печени, таких как гепатит, цирроз и рак.

Зизифус. В его семенах содержится множество соединений, защищающих организм от свободных радикалов. Исследования, связанные с сиропом зизифуса, показали, что он улучшает здоровье печени у людей, которые проходят лечение от туберкулёза.

Холин. При низком уровне холина в печени может накапливаться слишком много жира. Это приведёт позже к неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП).

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