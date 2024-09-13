Врачи объяснили, помогают ли пищевые добавки улучшить здоровье печени

В научных статьях говорится, что некоторые добавки улучшают здоровье печени. Правда, для подтверждения этого нужно ещё провести дополнительные исследования.

Расторопша пятнистая. В её семенах содержится антиоксидант силимарин. Он предотвращает воспаление, которое может привести к развитию болезней печени. Также это вещество борется со свободными радикалами, повреждающими клетки, предотвращает рубцевание в печени, увеличивает количество ферментов, необходимых для детоксикации.

Лист артишока. Листья этого растения богаты антиоксидантами. Они снижают уровень веществ, способных привести к повреждению печени.

Корень одуванчика. В корне и листьях одуванчика есть фенольные кислоты, флавоноиды и полисахариды. Эти вещества действуют как противовоспалительные и антиоксидантные средства. Также одуванчик может защитить организм от свободных радикалов.