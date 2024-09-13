Врачи объяснили, помогают ли пищевые добавки улучшить здоровье печени

Врачи объяснили, помогают ли пищевые добавки улучшить здоровье печениВот что показывают исследования
В научных статьях говорится, что некоторые добавки улучшают здоровье печени. Правда, для подтверждения этого нужно ещё провести дополнительные исследования.
Расторопша пятнистая. В её семенах содержится антиоксидант силимарин. Он предотвращает воспаление, которое может привести к развитию болезней печени. Также это вещество борется со свободными радикалами, повреждающими клетки, предотвращает рубцевание в печени, увеличивает количество ферментов, необходимых для детоксикации.
Лист артишока. Листья этого растения богаты антиоксидантами. Они снижают уровень веществ, способных привести к повреждению печени.
Корень одуванчика. В корне и листьях одуванчика есть фенольные кислоты, флавоноиды и полисахариды. Эти вещества действуют как противовоспалительные и антиоксидантные средства. Также одуванчик может защитить организм от свободных радикалов.
Селен. Нехватка этого вещества может увеличить риск развития хронических заболеваний печени, таких как гепатит, цирроз и рак.
Зизифус. В его семенах содержится множество соединений, защищающих организм от свободных радикалов. Исследования, связанные с сиропом зизифуса, показали, что он улучшает здоровье печени у людей, которые проходят лечение от туберкулёза.
Холин. При низком уровне холина в печени может накапливаться слишком много жира. Это приведёт позже к неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП).
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