Однако способность человека безопасно ходить по несколько километров в сутки зависит нескольких факторов, включая возраст, уровень физической подготовки, здоровье суставов и условия окружающей среды (наличие тротуара, погода). Это подчеркнул Сарав Шах, доктор медицинских наук, соруководитель отделения спортивной медицины Баптистской больницы Новой Англии в Бостоне.

Некоторым людям нужно также с осторожностью относиться к многочасовым прогулкам пешком. Это те, кто страдает гипертонией и болезнями сердца, проблемами с мышцами и суставами ног и ступней, астмой или хронической обструктивной болезнью лёгких, пожилые люди.

Среди признаков того, что вы слишком много ходите, выделяют боль в суставах, скованность в теле или странные ощущения в суставах, проблемы со сном, изменения настроения (раздражительность или беспокойство), учащённое сердцебиение в состоянии покоя.

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