Врачи объяснили, сколько витамина D нужно принимать людям старше 75 лет

Врачи объяснили, сколько витамина D нужно принимать людям старше 75 летЭто особенно важно с возрастом
В Австралии большинство людей в возрасте до 75 лет могут получать достаточно витамина D от солнца в течение всего года. Но тем, кто старше, рекомендуется принимать 800 МЕ (международных единиц) витамина D в виде добавок или же получать его из пищи. Об этом говорит Эндокринологическое общество.
Как правило, пожилые люди в целом, как правило, меньше подвергаются воздействию солнечного света. А именно он является основным источником естественной выработки витамина D. Старики могут проводить больше времени в помещении и носить больше одежды, когда они находятся на улице.
С возрастом наша кожа также менее эффективно синтезирует витамин D из солнечного света. Почки и печень, которые помогают преобразовывать этот витамин в его активную форму, тоже работают в старости хуже. Это затрудняет поддержание нормального уровня витамина D в организме.
Исследования показали, что у каждого пятого пожилого человека в Австралии наблюдается дефицит витамина D. При этом данный витамин помогает организму усваивать кальций, который необходим для поддержания плотности и прочности костей. Со временем наши кости становятся более хрупкими, что повышает риск переломов и развития остеопороза. Кроме того, витамин D может помочь снизить риск возникновения респираторных инфекций, которые могут быть более серьёзными у пожилых.
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