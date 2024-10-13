Врачи объяснили, сколько витамина D нужно принимать людям старше 75 лет

В Австралии большинство людей в возрасте до 75 лет могут получать достаточно витамина D от солнца в течение всего года. Но тем, кто старше, рекомендуется принимать 800 МЕ (международных единиц) витамина D в виде добавок или же получать его из пищи. Об этом говорит Эндокринологическое общество.

Как правило, пожилые люди в целом, как правило, меньше подвергаются воздействию солнечного света. А именно он является основным источником естественной выработки витамина D. Старики могут проводить больше времени в помещении и носить больше одежды, когда они находятся на улице.