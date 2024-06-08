Врачи объяснили, стоит ли сдавать генетический тест, чтобы узнать риск возникновения болезни Альцгеймера

В рамках новой работы учёные проанализировали информацию о 3297 мозгах, пожертвованных для медицинских исследований, и о 10 000 людях, участвовавших в исследованиях болезни Альцгеймера в США и Европе.

Оказалось, что у 273 человек были две копии APOE4. Из них при этом почти у всех были признаки болезни Альцгеймера в мозгу. Кроме того, у таких пациентов патология Альцгеймера развилась относительно в молодом возрасте. К 55 годам они накапливали больше белка, который образует бляшки в мозге, сигнализирующие о болезни Альцгеймера, чем те, кто имел APOE3. У многих также симптомы болезни проявлялись в 65 лет.

Но есть ли смысл сдавать генетический тест тем, у кого нет симптомов болезни Альцгеймера? Люди, у родителей которых была диагностирована болезнь Альцгеймера относительно рано (в 60 лет), вероятнее всего, имеют две копии APOE4.

Тем не менее сейчас генетические тесты не используются в клинических условиях для диагностики или прогнозирования риска развития болезни Альцгеймера. Поэтому многие эксперты не рекомендуют их делать из-за сложностей, связанных с интерпретацией результатов.

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