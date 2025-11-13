Фитнес и здоровье
Врачи объяснили, в чём разница между насморком при аллергии и простуде

В один из дней вы просыпаетесь с насморком. Вот как понять, с аллергией он связан или с простудным заболеванием.
При аллергии в организме выделяются гистамин и другие воспалительные вещества. Они приводят к воспалению слизистой оболочки носа, глаз и горла. Это вызывает чихание, насморк или заложенность носа, зуд в глазах, чувство истощения, трудности с концентрацией внимания.

Когда вы простужаетесь, тоже выделяется гистамин, а также другие химические медиаторы, вызывающие заложенность носа, насморк, боль в горле, чихание, иногда лихорадку.

Одно из главных различий между аллергией и простудой в том, что сенная лихорадка не вызывает лихорадку, а простуда или грипп - да. Также при гриппе или простуде наблюдаются такие уникальные симптомы, как боль в горле, мышечные боли, кашель с густой слизью. С другой стороны, если аллергия связана с астмой, у вас могут возникнуть кашель и одышка.

Ощущение зуда, особенно в глазах, - это характерный симптом сенной лихорадки. Обычно его не бывает при простуде.

Симптомы простуды или гриппа могут исчезнуть в течение недели или двух, а симптомы аллергии - в течение всего весенне-летнего сезона пыльцы или при воздействии аллергена.

