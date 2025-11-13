Врачи объяснили, в чём разница между насморком при аллергии и простуде

Одно из главных различий между аллергией и простудой в том, что сенная лихорадка не вызывает лихорадку, а простуда или грипп - да. Также при гриппе или простуде наблюдаются такие уникальные симптомы, как боль в горле, мышечные боли, кашель с густой слизью. С другой стороны, если аллергия связана с астмой, у вас могут возникнуть кашель и одышка.

Ощущение зуда, особенно в глазах, - это характерный симптом сенной лихорадки. Обычно его не бывает при простуде.

Симптомы простуды или гриппа могут исчезнуть в течение недели или двух, а симптомы аллергии - в течение всего весенне-летнего сезона пыльцы или при воздействии аллергена.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.