Врачи объяснили, в чём разница между сердечным приступом и инсультом

При сердечном приступе человек ощущает боль или дискомфорт в груди, головокружение, тошноту или рвоту, боль в спине, шее или челюсти, которая может отдавать в плечи и руки, одышку.

В то же время при инсульте возникают такие симптомы, как неожиданная спутанность сознания, трудности с речью или с пониманием других, онемение либо слабость (особенно на одной стороне тела), сильная головная боль, нарушение зрения одного или обоих глаз, трудности при ходьбе, головокружение либо потеря равновесия, координации.

Инфаркт миокарда случается, когда богатая кислородом кровь не может поступать в сердце. Это может привести к его повреждению. При инсульте же прерывается приток крови к мозгу.