Врачи-онкологи рассказали, какие вещи они делают регулярно для защиты от рака

Большинство стратегий, снижающих риск возникновения рака, также улучшают общее состояние здоровья человека. Вот что об этом сказали онкологи.

"Я стараюсь употреблять более свежие продукты". Исследования неоднократно связывали ультраобработанные продукты с более высоким риском появления рака и других проблем со здоровьем. Как правило, такие продукты имеют длительный срок хранения и включают вещества, которых нет в традиционной пище (в том числе добавленные ароматизаторы, подсластители, красители и эмульгаторы). С другой стороны, научные работы показывают, что диета, богатая фруктами и овощами, может помочь защититься от рака.

Поэтому Эрнест Хок, доктор медицинских наук, магистр общественного здравоохранения, вице-президент и руководитель отдела профилактики рака и демографических наук в онкологическом центре им. М. Д. Андерсона при Техасском университете, старается есть меньше готовых блюд и больше фруктов и овощей с каждым приёмом пищи.

"Я начал уделять много времени осознанности". Антон Бильчик, доктор медицины, доктор философии, хирург-онколог, главный врач и директор программы по лечению желудочно-кишечного тракта и гепатобилиарной системы в Институте рака Провиденс Сент-Джон в Санта-Монике, Калифорния, пытается активно снизить уровень стресса в своей жизни. По его словам, хорошо известно, что стресс и нарушение режима сна оказывают значительное влияние на иммунную систему и микробиом организма. Это повышает шансы на развитие болезней сердца и онкологии.