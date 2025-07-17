Врачи открыли новую группу крови

И она есть только у одного человека в мире

Учёные-медики обнаружили самую редкую группу крови. Единственный её носитель на планете - это женщина из Гваделупы. Её кровь настолько уникальна, что врачи не смогли найти для неё ни одного донора.