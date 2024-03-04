Врачи перечислили лучшие и худшие источники белка

Лучшее: греческий йогурт. По данным Академии питания и диетологии, такой йогурт производится путём отделения излишков жидкой сыворотки из традиционного йогурта, что делает его более густым и удваивает содержание белка. В 100 г греческого йогурта — 8,78 г белка, тогда как в обычном йогурте на 100 г — 3,82 г белка. Но следите, чтобы в йогурте не было сахара или его было мало.

Худшее: растительный йогурт. Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, простой миндальный молочный йогурт Kite Hill содержит всего 3,33 г белка на 100 г, а также загустители и крахмалы. В кокосовом йогурте белка ещё меньше: 0,31 г на 100 г.

Лучшее: яйца. По словам Дэвида Каца, доктора медицинских наук, специалиста в области внутренней, профилактической медицины и медицины образа жизни из Хамдена, штат Коннектикут, яйца — очень удобный и при этом универсальный продукт питания. В одном большом курином яйце содержится 6 г белка. Согласно недавнему исследованию, белок из яиц является наиболее усваиваемым белком в пище. Также научно доказано, что яйца помогают снизить аппетит, помогают контролировать вес, поддерживают иммунную функцию, регулируют кровяное давление.

Худшее: красное мясо. В мясе белка действительно много, но увеличение потребления красного мяса (даже необработанного) связано с более высоким риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа. Поэтому чем меньше подобного мяса вы будете есть, тем лучше.

Лучшее: фасоль. Как показывают более ранние исследования, в ней много клетчатки и белка, мало насыщенных жиров. Одна порция размером ½ чашки содержит 9 г белка на 100 г.