Врачи перечислили основные последствия «омикрона»

Как утверждают эксперты, штамм «омикрон» воздействует на лёгкие не так сильно, как «дельта». Однако приводит он иногда к довольно серьёзным последствиям для здоровья.

Например, это снижение зрения, о чём сообщают российские офтальмологи. Кроме того, по словам кардиолога Юрия Серебрянского, опасен «омикрон» тем, что при нём может возникнуть бессонница, мигрень, слабость, нарушения сердечного ритма, депрессия, онемение пальцев, колебания давления. Наблюдается также в целом ухудшение двигательной активности.

Американские специалисты обнаружили у детей с ковидом ларинготрахеобронхит, или ложный круп. В этом случае возникает отёк гортани, из-за чего человек иногда даже не способен дышать. Также 61 процент заражённых «омикроном» сталкивается с длительным кашлем.