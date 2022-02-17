Врачи перечислили основные последствия «омикрона»Среди них - ухудшение зрения и цистит
Как утверждают эксперты, штамм «омикрон» воздействует на лёгкие не так сильно, как «дельта». Однако приводит он иногда к довольно серьёзным последствиям для здоровья.
Например, это снижение зрения, о чём сообщают российские офтальмологи. Кроме того, по словам кардиолога Юрия Серебрянского, опасен «омикрон» тем, что при нём может возникнуть бессонница, мигрень, слабость, нарушения сердечного ритма, депрессия, онемение пальцев, колебания давления. Наблюдается также в целом ухудшение двигательной активности.
Американские специалисты обнаружили у детей с ковидом ларинготрахеобронхит, или ложный круп. В этом случае возникает отёк гортани, из-за чего человек иногда даже не способен дышать. Также 61 процент заражённых «омикроном» сталкивается с длительным кашлем.
Ещё одно опасное последствие штамма «омикрон» - воспаление мочевого пузыря. Рассказал об этом профилактолог Сергей Токарев.
Инфекционист Евгений Тимаков добавил, что сейчас всё чаще пациенты с «омикроном» стали терять способность воспринимать запахи. То же самое сказал и Андрей Поздняков, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь». При этом наблюдается подобное при заражении одной из разновидностей «омикрона» - «стелс-омикроном».
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