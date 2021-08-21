Врачи перечислили виды расстройств организма из-за неправильных диет

Чаще всего у любителей диет, по словам специалиста, встречается "компульсивное переедание". Хотя при этом существуют и множество других видов подобных расстройств: нервная анорексия, булимический невроз, пика, сидром ночного переедания.

При "компульсивном переедании", отмечает эксперт, человек ест много, быстрее, чем обычно, и продолжает это делать, пока не почувствует, что сильно переел. Подобное случается у тех, кто сидит на диетах, не менее двух раз в месяц. Кроме того, исследователи выяснили, что больше всего симптомов РПП встречается у женщин, соблюдающих низкокалорийную диету.