Врачи перечислили виды расстройств организма из-за неправильных диет

Врачи перечислили виды расстройств организма из-за неправильных диетСамое распространённое из них - "компульсивное переедание"
Диетолог Дилай Темель заявила, что в последнее время расстройства пищевого поведения стали встречаться всё чаще. Связано это отчасти с периодом самоизоляции, когда люди сидели дома и из-за переживаний начинали больше есть. Позже они обеспокоились своим весом и стали худеть. Это спровоцировало у них развитие РПП (расстройств пищевого поведения).
Чаще всего у любителей диет, по словам специалиста, встречается "компульсивное переедание". Хотя при этом существуют и множество других видов подобных расстройств: нервная анорексия, булимический невроз, пика, сидром ночного переедания.
При "компульсивном переедании", отмечает эксперт, человек ест много, быстрее, чем обычно, и продолжает это делать, пока не почувствует, что сильно переел. Подобное случается у тех, кто сидит на диетах, не менее двух раз в месяц. Кроме того, исследователи выяснили, что больше всего симптомов РПП встречается у женщин, соблюдающих низкокалорийную диету.