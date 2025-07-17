Врачи порекомендовали есть меньше насыщенных жиров для улучшения уровня холестерина

Насыщенные жиры, которые содержатся в жирных сортах мяса, жирных молочных продуктах и большинстве обработанных продуктов, могут повышать уровень вредного холестерина. Несколько исследований показали, что диеты с низким содержанием насыщенных жиров и высоким содержанием ненасыщенных жиров связаны с более низким уровнем холестерина и со снижением риска развития болезней сердца.

Вот простые способы сократить потребление насыщенных жиров и улучшить здоровье сердца.

Сосредоточьтесь на умеренном потреблении жиров.В «Рекомендациях по питанию для американцев» говорится, что насыщенные жиры должны составлять менее 10% от общего потребления килокалорий в сутки, при этом Американская кардиологическая ассоциация рекомендует стремиться к 6%.

Ешьте больше полезных для сердца жиров. Они содержатся в орехах, семечках, авокадо, оливковом масле, жирной рыбе.