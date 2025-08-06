Врачи порекомендовали есть меньше натрия для снижения риска инсульта

Большинство из нас едят значительно больше соли, чем нужно. Нормой же считается 2300 мг натрия в сутки.

Чтобы сократить потребление натрия, читайте этикетки на продуктах и выбирайте такие, в которых менее 5% от суточной нормы на порцию; готовьте дома; используйте усилители вкуса без соли (специи, травы); покупайте замороженные или свежие овощи; ешьте меньше ультраобработанных продуктов.

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