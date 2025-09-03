Врачи порекомендовали меньше сидеть и больше стоять для поддержания здоровья печени

Вот как отказ от длительного сидения может поддержать здоровье печени.

Способствует выбору здорового образа жизни. Физические упражнения и целенаправленное движение связаны с целым рядом полезных для организма привычек. Это улучшение питания, отказ от алкоголя, обращение за психологической помощью, соблюдение гигиены сна и социализация.

Наращивает мышцы. Наличие достаточного количества мышечной массы особенно важно для людей с циррозом. Одно исследование показало, что у участников с циррозом печени, которым требовалось более 15 секунд для прохождения теста «встать со стула», был выше риск смертности.

Поддерживает активность. Научные работы демонстрируют, что даже небольшая физическая активность особенно важна для улучшения функции печени и профилактики развития неалкогольной жировой болезни печени.