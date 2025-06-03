Фитнес и здоровье
Опубликовано 03 июня 2025, 07:30
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Врачи порекомендовали принимать витамин D при астме

Это питательное вещество поддерживает здоровье лёгких и уменьшает приступы
Витамин D - одно из лучших питательных веществ для облегчения симптомов астмы. Он обладает противовоспалительным действием и укрепляет иммунитет, говорит доктор Тиффани Мари Хендрикс, доктор медицины, дипломированный врач-терапевт.
Врачи порекомендовали принимать витамин D при астме
© Dr Vikas Mittal

Вот четыре фактора, благодаря которым витамин D помогает справляться с симптомами астмы.

Снижение риска возникновения респираторных инфекций. Многие приступы астмы связаны с подобными инфекциями. Витамин D может улучшить противовирусную и антибактериальную реакцию организма, улучшить эпителий дыхательных путей, который действует как барьер против инфекций. Согласно результатам одного исследования, люди с дефицитом витамина D в два раза чаще заболевают острой респираторной инфекцией, чем те, у кого оптимальный уровень этого вещества.

Уменьшение воспаления в дыхательных путях. Научно доказано, что витамин D подавляет провоспалительные цитокины и усиливает противовоспалительную реакцию. Это работает в случае как аллергической, так и неаллергической астмы.

Врачи порекомендовали принимать витамин D при астме
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Снижение риска возникновения тяжёлых приступов астмы. В ходе одного обзора с участием 1421 человека учёные обнаружили, что добавки витамина D для коррекции уровня этого вещества уменьшили частоту обострений астмы на 27%.

Улучшение действия лекарств. Витамин D усиливает стероидную чувствительность. Это особенно полезно при тяжёлой астме, которая характеризуется стероидной резистентностью и аномальными реакциями интерлейкина (ИЛ)-17, отмечает доктор медицины Токунбо Аканде.

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