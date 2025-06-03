Врачи порекомендовали принимать витамин D при астме

Вот четыре фактора, благодаря которым витамин D помогает справляться с симптомами астмы.

Снижение риска возникновения респираторных инфекций. Многие приступы астмы связаны с подобными инфекциями. Витамин D может улучшить противовирусную и антибактериальную реакцию организма, улучшить эпителий дыхательных путей, который действует как барьер против инфекций. Согласно результатам одного исследования, люди с дефицитом витамина D в два раза чаще заболевают острой респираторной инфекцией, чем те, у кого оптимальный уровень этого вещества.

Уменьшение воспаления в дыхательных путях. Научно доказано, что витамин D подавляет провоспалительные цитокины и усиливает противовоспалительную реакцию. Это работает в случае как аллергической, так и неаллергической астмы.