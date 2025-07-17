Фитнес и здоровье
Опубликовано 17 июля 2025, 12:45
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Врачи посоветовали отказаться от длительного сидения для поддержания здоровья сердца

Многие об этом даже не задумываются
Сердечно-сосудистые заболевания - главная причина смерти взрослых в США. Эксперты считают, что предотвратить это можно, если меньше сидеть и больше двигаться в течение дня. Вот как долгое сидение вредит нашему организму.
Врачи посоветовали отказаться от длительного сидения для поддержания здоровья сердца
© Earth.com

Существует несколько причин, по которым длительное сидение плохо сказывается на здоровье.

Замедление кровообращения. Это может повысить кровяное давление и привести к застою крови в ногах. Со временем это может также увеличить шансы на развитие болезней сердца. По данным исследований, люди с сидячей работой имеют на 34% больше шансов умереть от сердечных заболеваний, чем те, кто проводит рабочие дни стоя.

Увеличение веса. Лиза Эндрюс, доктор педагогических наук, сертифицированный диетолог и врач, отмечает, что пассивный образ жизни связывают с набором веса и ожирением. Это способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, отсутствие физической активности приводит к отложению жира на животе, что может усилить воспаление.

Врачи посоветовали отказаться от длительного сидения для поддержания здоровья сердца
© Getty Images. EatingWell design

Развитие резистентности к инсулину. Когда инсулин перестаёт в организме работать эффективно, повышается уровень сахара в крови. Со временем это может вызвать диабет 2 типа и повреждение кровеносных сосудов, что увеличивает риск развития болезней сердца. Согласно результатам одного исследования, чем больше времени человек проводит к сидячем положении, тем выше у него вероятность развития инсулинорезистентности.

Утрата других преимуществ физической активности. Даже 20 минут ходьбы в день снижают артериальное давление, уменьшают воспаление, улучшают контроль уровня сахара в крови и поддерживают в норме холестерин. Это всё критически важно для снижения риска развития болезней сердца.

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