Врачи посоветовали отказаться от длительного сидения для поддержания здоровья сердца

Существует несколько причин, по которым длительное сидение плохо сказывается на здоровье.

Замедление кровообращения. Это может повысить кровяное давление и привести к застою крови в ногах. Со временем это может также увеличить шансы на развитие болезней сердца. По данным исследований, люди с сидячей работой имеют на 34% больше шансов умереть от сердечных заболеваний, чем те, кто проводит рабочие дни стоя.

Увеличение веса. Лиза Эндрюс, доктор педагогических наук, сертифицированный диетолог и врач, отмечает, что пассивный образ жизни связывают с набором веса и ожирением. Это способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, отсутствие физической активности приводит к отложению жира на животе, что может усилить воспаление.