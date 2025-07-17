Врачи посоветовали отказаться от длительного сидения для поддержания здоровья сердца

Врачи посоветовали отказаться от длительного сидения для поддержания здоровья сердцаМногие об этом даже не задумываются
Существует несколько причин, по которым длительное сидение плохо сказывается на здоровье.
Замедление кровообращения. Это может повысить кровяное давление и привести к застою крови в ногах. Со временем это может также увеличить шансы на развитие болезней сердца. По данным исследований, люди с сидячей работой имеют на 34% больше шансов умереть от сердечных заболеваний, чем те, кто проводит рабочие дни стоя.
Увеличение веса. Лиза Эндрюс, доктор педагогических наук, сертифицированный диетолог и врач, отмечает, что пассивный образ жизни связывают с набором веса и ожирением. Это способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, отсутствие физической активности приводит к отложению жира на животе, что может усилить воспаление.
Развитие резистентности к инсулину. Когда инсулин перестаёт в организме работать эффективно, повышается уровень сахара в крови. Со временем это может вызвать диабет 2 типа и повреждение кровеносных сосудов, что увеличивает риск развития болезней сердца. Согласно результатам одного исследования, чем больше времени человек проводит к сидячем положении, тем выше у него вероятность развития инсулинорезистентности.
Утрата других преимуществ физической активности. Даже 20 минут ходьбы в день снижают артериальное давление, уменьшают воспаление, улучшают контроль уровня сахара в крови и поддерживают в норме холестерин. Это всё критически важно для снижения риска развития болезней сердца.
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