Врачи посоветовали проводить время на солнце после обеда для улучшения сна

Вот несколько причин, почему получение дневного света после полудня - это лучшая привычка для хорошего сна.

Регулирование циркадного ритма. Радж Дасгупта, доктор медицины, главный медицинский консультант Sleepopolis, говорит, что дневной солнечный свет в промежутке между 13:00 и 15:00 может помочь закрепить циркадный ритм. Это облегчит засыпание ночью и просыпание с утра. Это подтверждают результаты исследований, связанных с влиянием нехватки света на сон и циркадный ритм во время пандемии COVID-19.

Поддержание уровня витамина D. Согласно одному исследованию, показатели этого витамина повышаются как у молодых, так и у пожилых людей при воздействии солнечного света в течение получаса около полудня.