Врачи предупредили, что кофе мешает усвоению некоторых питательных веществ

В состав кофе входят полифенолы и танины. Эти вещества соединяются с кальцием, магнием, цинком, фосфором, железом и препятствуют их усвоению.

Есть данные и о том, что чрезмерное употребление кофе может повлиять на уровень витаминов группы В.

Исследования показывают, что усвоение железа снижается на 40-90% в зависимости от содержания полифенолов и сорта кофе. Также употребление кофеина может увеличить выведение кальция с мочой. Это приведёт к снижению минеральной плотности костной ткани, особенно у тех, чей рацион содержит мало кальция и кто страдает воспалительными заболеваниями кишечника.