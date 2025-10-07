Врачи предупредили, что курение вредит зрению

Смола и никотин могут также загрязнять контактные линзы, что вызывает жжение и сухость глаз. Об этом предупредил Джеки Боуэн, врач-офтальмолог, президент Американской оптометрической ассоциации. Постоянное раздражение на поверхности глаза повышает риск развития катаракты, сухости глаз и увеита, то есть покраснения и воспаления радужной оболочки.

Негативно влияет на здоровье глаз и пассивное курение. Исследование, проведённое в Гонконге, показало, что у маленьких детей, подвергающихся воздействию пассивного курения, были признаки повреждения части глаза, которая снабжает кровью сетчатку. Эффект этот возникал даже после выкуривания другим человеком всего одной сигареты.

Что касается электронных сигарет, то результаты исследования 2017 года показали: некоторые химические вещества в электронных сигаретах могут усиливать окислительный стресс и воспаление, которые повреждают ткани глаза. Более недавняя научная работа продемонстрировала, что у тех, кто пользуется вейпом, чаще встречается синдром сухого глаза от умеренной до сильной степени и более низкое качество слёзной плёнки по сравнению со здоровыми некурящими людьми. Использование электронных сигарет также может способствовать выработке формальдегида - известного раздражителя глаз и возможного канцерогена.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.