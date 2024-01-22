Врачи предупредили о последствиях отказа от противозачаточных

Если вы хотите полностью отказаться от противозачаточных, то вам обязательно нужно знать, какие изменения с вашим телом произойдут в ближайшее время. Вот некоторые из них.

Реакция вашего организма на отказ от таблеток может быть индивидуальной. Поэтому обратите внимание на любые изменения, происходящие в организме и менструальном цикле, и запишите их. Это поможет вам, если вы захотите обратиться к врачу из-за проблем со здоровьем.

Вы всё ещё можете забеременеть даже до следующей менструации. Да, такое вполне может быть. Поэтому подумайте о других методах контрацепции при отказе, если для вас это важно.

Ваш менструальный цикл со временем восстановится. Хотя у некоторых женщин до трёх месяцев после отказа от таблеток могут быть нерегулярные менструации. Чаще всего также наблюдается увеличение количества кровотечений в зависимости от цикла.

Некоторые женщины могут замечать изменения настроения. Всё потому, что гормональные колебания способны оказывать влияние на настроение.

У вас могут возникнуть высыпания. Это тоже связано с отказом от противозачаточных.