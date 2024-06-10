Фитнес и здоровье
Опубликовано 10 июня 2024, 16:30
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Врачи предупредили о вреде алкоголя для здоровья женщин

Он может привести к раку
Многие могут не знать об этом, но на самом деле употребление спиртного женщинами может вызвать у них рак молочной железы. По данным Всемирной организации здравоохранения и Национального института по изучению злоупотребления алкоголем и алкоголизма, всего одна порция алкоголя в день может повысить вероятность развития рака молочной железы на 5−9% по сравнению с теми, кто вообще не пьёт.
Врачи предупредили о вреде алкоголя для здоровья женщин
© The New York Times

В рамках недавнего исследования учёные опросили более 5 тысяч женщин в возрасте 18 лет и старше по всей территории США в 2021 году. Им задавали вопрос о том, знают ли они о связи между употреблением алкоголя и раком молочной железы. Также их спрашивали о привычках, связанных с употреблением спиртного, других факторах здоровья и фактах биографии.

Удивительно, но только каждая четвёртая женщина знала, что алкоголь является фактором риска возникновения рака молочной железы. При этом 35% вообще не думали, что такая связь существует.

Врачи предупредили о вреде алкоголя для здоровья женщин
© NDTV

Сейчас также широко распространены мифы о пользе употребления алкоголя. Некоторые люди просто не хотят верить, что спиртное приносит вред. В результате многие женщины просто не знают, какой вред алкогольные напитки наносят здоровью, или не уверены в этом.

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