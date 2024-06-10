Врачи предупредили о вреде алкоголя для здоровья женщин

В рамках недавнего исследования учёные опросили более 5 тысяч женщин в возрасте 18 лет и старше по всей территории США в 2021 году. Им задавали вопрос о том, знают ли они о связи между употреблением алкоголя и раком молочной железы. Также их спрашивали о привычках, связанных с употреблением спиртного, других факторах здоровья и фактах биографии.

Удивительно, но только каждая четвёртая женщина знала, что алкоголь является фактором риска возникновения рака молочной железы. При этом 35% вообще не думали, что такая связь существует.