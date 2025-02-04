Врачи предупредили о вреде кофеина для здоровья детей

Согласно отчёту, детям и подросткам следует употреблять простые напитки, такие как простая вода и простое пастеризованное молоко. Также им нужно пить меньше 100% сока, растительного молока и подслащённого ароматизированного молока.

Также в рекомендациях отмечается, что детям нужно избегать подслащённых сахаром напитков и напитков с искусственными подсластителями: спортивные напитки, обычные и диетические газированные напитки, лимонад. В категорию «избегаемых» вошли и напитки с кофеином и другими стимуляторами.

У подростков, которые употребляли напитки с кофеином, были зарегистрированы такие негативные последствия для здоровья, как плохой сон и высокое кровяное давление. Также дети и подростки более восприимчивы к отрицательным эффектам употребления большого количества кофеина. Кофеин может усугубить психические расстройства у детей. Учёные обнаружили, что у маленьких детей, употребляющих кофеин, ухудшаются когнитивные функции. Энергетические напитки повышают риск возникновения у детей побочных реакций от чрезмерного потребления кофеина: в том числе головной боли, бессонницы, перепадов настроения, расстройства желудка.

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