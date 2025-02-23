Врачи предупредили о вреде сна на правом боку

Опубликовано 23 февраля 2025, 15:001 мин.
Врачи предупредили о вреде сна на правом бокуОб этом важно знать
Поза во время сна действительно может сказаться на нашем здоровье. К примеру, если вы предпочитаете лежать на правом боку, то у вас могут возникнуть проблемы с пищеварением.
По словам врачей, сон правом боку повышает нагрузку на сердце. Также сон на этой стороне может привести к изжоге, проблемам с перевариванием пищи.
В то же время сон на левом боку будет полезен для сердца и сосудов. Такая поза улучшает кровообращение и перекачивание крови.
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