Врачи предупредили об опасности для здоровья цветных контактных линз на Хэллоуин

Как отмечает Эшли Бриссетт, доктора медицины, магистра наук, офтальмолога и хирурга по лечению катаракты из Нью-Йорка, безрецептурные цветные контактные линзы часто не обладают необходимой стерильностью и правильной посадкой. Это может привести к развитию серьёзных глазных инфекций: например, к кератиту — воспалению роговицы, которое вызвано бактериями или грибками.

При неправильном надевании контактных линз на поверхности роговицы глаз возникают царапины или потёртости. Это приводит к боли, покраснению и даже потере зрения.