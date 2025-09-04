Врачи предупредили об опасности употребления в пищу абрикосовых косточек

В абрикосовых косточках содержится много амигдалина. Он преобразуется в организме в ядовитый цианид. Умеренные симптомы отравления цианидом включают затруднённое дыхание, слабость, головокружение. Если же вы заметили у человека синюшный оттенок кожи, то это уже серьёзный признак - немедленно вызывайте скорую.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.