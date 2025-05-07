Врачи рассказали, чем полезно для здоровья лежание на животе

В отличие от большинства модных тенденций в области оздоровления в соцсетях лежание на животе действительно работает, подтверждают эксперты. Эта практика противодействует согнутому положению тела, которое возникает, когда мы смотрим в телефон. В результате голова и шея при лежании на животе принимают противоположное положение.

Когда вы ложитесь на живот, вам приходится держать голову поднятой против силы тяжести. Это может помочь укрепить мышцы задней части шеи и создать хорошую поддержку для шеи.

Однако полезно лежание на животе не для всех. Людям заболеваниями поясницы (стенозом позвоночника, дегенеративным заболеванием межпозвоночных дисков или нестабильностью позвоночника) оно может только навредить. То же самое касается тех, кто испытывает боль при наклоне или лежании на животе. Не рекомендуется ложиться на живот и беременным женщинам, особенно во втором и третьем триместрах; тем, кто недавно перенёс операцию на позвоночнике или брюшной полости; людям с остеопорозом.

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