Врачи рассказали, что нужно знать всем о спортивных добавках

Пищевые добавки могут быть нужны спортсменам по разным причинам. Тем, кто профессионально тренируется, они помогают получить высокую дозу определённого питательного вещества в концентрированной форме и сделать организм выносливее.

Например, креатин. Некоторые исследования показывают, что людям, которые занимаются спортом, для поддержания запасов креатина нужно потреблять до 20 г креатина в день. Но это эквивалентно 4 кг стейка!

Помимо этого, пищевые добавки могут повышать производительность. Это может играть важную роль в спорте.