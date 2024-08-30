Врачи рассказали, что такое диабет 1,5 типа

Как и диабет 1 типа, диабет 1,5 типа возникает из-за того, что иммунная система человека атакует клетки поджелудочной, которые производят инсулин. При этом большинству людей с этим состоянием рекомендуется использовать инсулин в течение пяти лет после постановки диагноза.

Обычно диабет 1,5 типа обнаруживают у людей старше 30. Данные показали, что на развитие этой болезни могут, как и при диабете 2 типа, влиять факторы образа жизни, такие как ожирение и отсутствие физической активности.

Симптомы диабета 1,5 типа сильно различаются у разных людей. Некоторые люди вообще не испытывают никаких симптомов. В целом же пациенты замечают у себя повышенную жажду, частое мочеиспускание, усталость, затуманенное зрение, непреднамеренную потерю веса.

Обычно диабет типа 1,5 изначально лечат пероральными препаратами для поддержания уровня глюкозы в крови в пределах нормы. Далее при необходимости могут назначить инсулин.

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