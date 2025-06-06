Врачи рассказали, как энергетики влияют на давление

У здоровых взрослых такое повышение давления обычно происходит временно. Обычно энергетики повышают систолическое артериальное давление на 5–15 мм рт. ст. и диастолическое на 5–10 мм рт. ст. в течение часа после употребления. Об этом сказал Аарон Файнголд, доктор медицины, кардиолог в Медицинском центре Университета имени Кеннеди.

Для людей с гипертонией и другими болезнями сердца последствия могут быть опаснее. Особенно если вы пьёте энергетики каждый день.

Многие энергетические напитки также могут содержать таурин, гуарану, женьшень, которые усиливают воздействие кофеина на сердце и сосуды. Сочетание таких стимуляторов с большим количеством сахара может вызвать повышение кровяного давления.

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