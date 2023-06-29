Врачи рассказали, как избежать диареи и запора

Специалисты отмечают, что ходить в туалет по большому от трёх раз в день до трёх раз в неделю считается нормальным. Это подтвердил и опрос, проведённый ZOE Health вместе с Channel 4. Участвовали в этом опросе 142 768 человек.

Оказалось, что запоры чаще возникают у женщин (23% против 13% у мужчин), а диарея - у мужчин (17,5% против 14,7%).