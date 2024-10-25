Врачи рассказали, как морковь улучшает здоровье глаз

В моркови содержатся каротиноиды. Эти вещества наш организм не может производить сам, поэтому их важно получать из пищи. Полезны они для нас по нескольким причинам.

Прежде всего, организм преобразует их в витамин А, который нужен для здоровья глаз. Также каротиноиды защищают пигменты глаз от повреждения солнечными лучами, поддерживают физиологию и различные процессы в глазу, структуру и здоровье макулы (небольшого участка в задней части глазного яблока), препятствуют воспалению глаз (увеиту).