Фитнес и здоровье
Опубликовано 25 октября 2024, 18:00
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Врачи рассказали, как морковь улучшает здоровье глаз

Она богата питательными веществами
Исследования показывают, что морковь полезна для глаз. Но от чего конкретно она может защитить?
Врачи рассказали, как морковь улучшает здоровье глаз
© AANMC

В моркови содержатся каротиноиды. Эти вещества наш организм не может производить сам, поэтому их важно получать из пищи. Полезны они для нас по нескольким причинам.

Прежде всего, организм преобразует их в витамин А, который нужен для здоровья глаз. Также каротиноиды защищают пигменты глаз от повреждения солнечными лучами, поддерживают физиологию и различные процессы в глазу, структуру и здоровье макулы (небольшого участка в задней части глазного яблока), препятствуют воспалению глаз (увеиту).

Врачи рассказали, как морковь улучшает здоровье глаз
© yanguolin / Getty Images

Каротиноиды (лютеин и зеаксантин) способны замедлить прогрессирование некоторых заболеваний глаз. Среди них возрастная макулярная дегенерация (ВМД), катаракта, диабетическая ретинопатия, миопия (близорукость), ретинопатия недоношенных.

Рекомендуется употреблять продукты с каротиноидами или принимать пищевые добавки для поддержания хорошего зрения и борьбы с заболеваниями глаз.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.