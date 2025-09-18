Врачи рассказали, как можно похудеть без тренировок

В первую очередь похудение зависит от того, что и как вы едите. Для большинства из нас устойчивое похудение начинается, когда мы начинаем правильно питаться, а не тренироваться. Об этом сказала журналу Health Кэрри Луполи, магистр наук, магистр педагогических наук, член IBNFC, диетолог.

Эффективнее всего для снижения веса соблюдать низкокалорийную диету. При дефиците калорий организм человека вынужден использовать жир в качестве топлива, говорит Дженнифер Браун, доктор медицинских наук, сертифицированный специалист по лечению ожирения и член MyObesityTeam.