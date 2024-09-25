Врачи рассказали, как можно повысить сексуальное желание при низком либидо

У мужчин низкое либидо возникает из-за проблем с физическим здоровьем (избыточный вес, диабет, высокое кровяное давление, эндокринные расстройства, высокий уровень холестерина), просмотра порнографии, отсутствия эмоциональной связи с женщиной, приёма лекарств, употребления алкоголя и наркотиков.

Проблема низкого либидо у женщин ещё сложнее, чем у мужчин. Самые распространённые причины этого — усталость и жизненные стрессы, приём лекарств, увеличение веса, гормональные изменения, снижение уровня эстрогена во время менопаузы, боль во время секса, проблемы в отношениях, физическая или эмоциональная травма.