Врачи рассказали, как можно повысить сексуальное желание при низком либидо

Врачи рассказали, как можно повысить сексуальное желание при низком либидоЭто довольно распространённая проблема
У мужчин низкое либидо возникает из-за проблем с физическим здоровьем (избыточный вес, диабет, высокое кровяное давление, эндокринные расстройства, высокий уровень холестерина), просмотра порнографии, отсутствия эмоциональной связи с женщиной, приёма лекарств, употребления алкоголя и наркотиков.
Проблема низкого либидо у женщин ещё сложнее, чем у мужчин. Самые распространённые причины этого — усталость и жизненные стрессы, приём лекарств, увеличение веса, гормональные изменения, снижение уровня эстрогена во время менопаузы, боль во время секса, проблемы в отношениях, физическая или эмоциональная травма.
Чтобы повысить либидо, можно изменить образ жизни.
Начните заниматься спортом. Регулярные аэробные упражнения и силовые тренировки повышают выносливость, улучшают внешний вид тела, поднимают настроение, усиливают либидо.
Планируйте поездку, но оставьте детей дома. Это поможет вернуть сексуальное влечение.
Общайтесь с партнёром. Просто проводите друг с другом время.
Уменьшите уровень стресса. Подумайте, как это можно сделать.
Избавьтесь от вредных привычек. Ослабить половое влечение могут курение, наркотики, чрезмерное употребление алкоголя.
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