Врачи рассказали, как по состоянию кожи определить проблемы с холестерином

Также при высоком уровне холестерина есть вероятность подхватить эруптивный ксантоматоз. При этом заболевании на коже возникает красная и жёлтая сыпь. Кроме того, у людей с повышенным количеством жиров в крови часто бывает сахарный диабет.

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