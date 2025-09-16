Врачи рассказали, как победить сонливость после обеда без дневного сна

Доктор Вики Гарфилд соглашается и добавляет, что любая расслабляющая деятельность вне рабочего места может быть полезна. Она всё равно даёт мозгу отдохнуть, даже без сна.

Исследователь в области нейробиологии доктор Миту Сторони рекомендует планировать самые лёгкие, не требующие размышлений и больших умственных усилий дела на период послеобеденного спада. Он длится примерно до 3 часов дня.

В то же время важно понимать, что ничто не сможет вам компенсировать недостаток ночного сна. Чтобы хорошо мыслить в дневное время, важно хорошо спать. Это база.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.