Врачи рассказали, как понять, есть ли у вас или у вашего ребёнка респираторно-синцитиальный вирус

Для диагностики РСВ-инфекции используются два основных вида тестов. Это экспресс-тесты и тесты RT-PCR. Однако в домашних условиях эти тесты провести нельзя.

По словам экспертов, здоровые взрослые и дети старшего возраста, не имевшие прямого контакта с инфицированным человеком, обычно не нуждаются в тесте на РСВ. У больных обычно в течение четырёх-шести дней после заражения этим вирусом возникают симптомы.