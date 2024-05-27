Врачи рассказали, как выспаться при сне на боку

При беременности Американская ассоциация беременных (APA) рекомендует спать на боку. Это обеспечивает лучшее кровообращение во время сна, что приносит пользу как самой женщине, так и будущему ребёнку. Кроме того, в этом положении оказывается наименьшее давление на вены и органы в брюшной полости и вокруг неё. Для комфортного сна также держите колени согнутыми и положите подушку между ног и под живот.

Если у вас изжога (кислотный рефлюкс), то сон на боку может облегчить её симптомы. Если вы спите на левом боку и всё равно страдаете от кислотного рефлюкса, то попробуйте слегка приподнять голову во время сна (отрегулируйте высоту кровати или подложите что-нибудь под ножки).

Симптомы апноэ во сне и храп уменьшатся, если лежать на боку во время сна. Такой сон оставляет дыхательные пути открытыми. Более ранние исследования продемонстрировали, что сон на боку уменьшает лёгкий храп на 80%.

Наконец сон на боку — нейтральное положение для позвоночника и шеи. В такой позе мало шансов навредить спине.