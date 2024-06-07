Врачи рассказали, какая болезнь сердца чаще встречается у мужчин, чем у женщин

Миокардит — воспаление сердца, которое вызывается вирусной инфекцией и может привести к сердечной недостаточности. Эта болезнь редко встречается, однако в основном поражает мужчин в возрасте до 40 лет. Из-за миокардита может ухудшиться способность сердца перекачивать кровь, возможен даже мгновенный летальный исход. К сожалению, нет специфических инструментов для выявления этого заболевания на ранних стадиях.

В рамках исследования доктор Ди Флорио обнаружил различия в реакции мужчин и женщин на вирусную инфекцию. Эти различия включали также гены, которые активируются во время острой стадии миокардита.