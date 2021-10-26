Врачи рассказали, какие органы нужно перепроверить в организме после перенесённого коронавируса

Даже после того как COVID-19 отступил, сообщает «Лайф», в течение какого-то времени (от одного месяца до полугода) придётся посещать поликлинику. Кроме того, если симптомы коронавируса через 12 недель не прошли, то необходимо обратиться к врачу. Тяжелее всего даётся восстановление тем, кто перенёс ковидную пневмонию и тромбоз, кто был подключён к аппарату ИВЛ, поэтому таким людям медики рекомендуют проходить реабилитацию в специальных центрах. Нельзя забывать и о вероятности повторного заражения.

Первое, что нужно проверить после COVID-19, - уровень антител. После этого врач Сергей Беленький советует сдать общий анализ крови, анализ на C-реактивный белок (СРБ) и ферритин. Это покажет, в каком состоянии находится иммунная система и есть ли воспаление в организме. Кроме того, общий анализ продемонстрирует, не сказалась ли инфекция на костном мозге. Если не обратить на последнее внимание, то может возникнуть анемия, уменьшение числа тромбоцитов, что в итоге приведёт к смерти.

Следующий вид анализов - на свёртываемость крови. Это поможет понять, нет ли риска образования тромбов. Кроме этого, необходимо проверить наличие в крови D-димера (продукт распада фибрина), растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК). Благодаря последнему тесту вы узнаете, есть ли тромбы в организме сейчас. А для анализа свёртываемости нужно сделать коагулограмму (комплексный анализ крови).