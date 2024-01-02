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Фитнес и здоровье
12:00, 02 января 2024
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Врачи рассказали, какие заболевания усиливаются в праздники

Имейте это в виду

Стресс при подготовке к зимним семейным праздникам может плохо сказаться на здоровье. Именно из-за него усиливаются некоторые болезни.

По словам профессора Конрада Рейдака, руководителя Клиники неврологии SPSK4 в Люблине и главы Польского неврологического общества, до и после праздников в больницу многие попадают с неврологическими проблемами. Инсультов становится гораздо больше, в частности геморрагических. Возникают они в том числе и из-за повышения кровяного давления, разрыва сосудов.

Врач также сказал, что усугубить некоторые заболевания могут сильные эмоции. Они способны вызвать приступы мигрени, эпилептические припадки.

Врачи рассказали, какие заболевания усиливаются в праздники
© stockasso

Также в праздники происходят нередко несчастные случаи. То есть ожоги, порезы. Помимо этого, возникают в этот период у людей проблемы с позвоночником (ишиас), происходит усиление псориаза, воспалительных заболеваний кишечника. Особенно тяжело переносят праздники и те, кто страдает болезнью Аддисона.

По статистике, в праздники увеличивается число инфарктов. Также бывает «тихий» инфаркт: он встречается у 4% пациентов, причём намного чаще у женщин.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:ИноСМИ
Автор:Валерия Филимонова
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