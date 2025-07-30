Врачи рассказали, когда солнечный ожог — это повод для беспокойства

Получение пяти солнечных ожогов повышает риск развития меланомы (формы рака кожи) в два раза. Даже после заживления кожа уже никогда не становится прежней. Согласно данным Американского онкологического общества, пятилетняя выживаемость при меланоме составляет 99% при раннем выявлении. Если же болезнь распространяется, то этот показатель снижается до 35%.

Солнечный ожог первой степени поражает верхний слой кожи. Спустя 12-24 часа после него человек может заметить болезненность, зуд, покраснение кожи. Ожог второй степени повреждает дерму, из-за чего образуются волдыри, отёки, возникает риск инфицирования. В зависимости от тяжести при таком ожоге может потребоваться медицинская помощь.

Солнечный ожог третьей степени возникает очень редко. Он проявляется в виде онемения, покалывания, белых, кожистых или обожжённых пятен. Также человек с этим ожогом испытывает тепловой удар или тепловое истощение. Сопровождаться это может спутанностью сознания, головокружением, обезвоживанием, ознобом, отсутствием потоотделения. В этом случае требуется срочная медицинская помощь.

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