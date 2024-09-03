Врачи рассказали, можно ли принимать душ в контактных линзах

Как говорит Энни Нгуен, доктор медицины, доцент кафедры клинической офтальмологии в Keck Medicine при USC, эти микроорганизмы могут прилипать к контактным линзам, а линзы способны задерживать их на роговице, повышая риск возникновения инфекции. Контактные линзы также разрушают естественную слёзную плёнку, которая обычно защищает роговицу.

Попадание акантамёбы или другого вредного микроорганизма в глаз может вызвать кератит. В некоторых случаях это может привести к образованию рубцов на роговице, что повлияет на ваше зрение, отмечает доктор медицины Ами Вадада, офтальмолог из AdvantageCare Physicians в Нью-Йорке.

Что касается акантамёбного кератита, то он способен привести к боли, потере зрения и даже слепоте, если его не лечить своевременно и надлежащим образом.

Кроме того, кератит может развиться из-за бактерий Pseudomonas, которые встречаются в почве и воде. Возможно заражение и из-за загрязнённой воды, но случается это очень редко.

Ношение контактных линз может быть связано и с рядом других болезней. Это микробный или бактериальный кератит, гипоксия роговицы, синдром сухого глаза. Эти состояния могут привести к проблемам со зрением, а в тяжёлых случаях — к слепоте.

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