Врачи рассказали о вреде физических упражнений перед сном

"В целом, наш анализ показал, что, когда упражнения заканчивались за два часа до отхода ко сну, сон улучшался; также увеличивалась продолжительность сна", - говорит Эммануэль Фримпонг, научный сотрудник Лаборатории сна, познания и нейровизуализации и ведущий автор исследования. Если же упражнения выполнялись менее чем за два часа до сна, то это мешало позже участникам заснуть, из-за чего они спали меньше времени.

В дальнейшем были сделаны и другие выводы. Если упражнения выполнялись ранним вечером, то они помогали заснуть и увеличивали продолжительность сна, особенно у тех, кто мало двигался в обычной жизни. Тот же эффект наблюдался, если в целом на эти упражнения отводилось от 30 минут до часа. При этом у участников уменьшалась продолжительность стадии быстрого сна, а это может отрицательно влиять на мыслительные процессы при решении сложных задач. А упражнения на велосипеде положительно влияли на начальную стадию сна и на стадию глубокого сна.

"Людям следует придерживаться последовательного графика физических упражнений, поскольку если их выполнять вечером в разное время, то они могут вызвать нарушения сна. Также необходимо учитывать, к "жаворонкам" или "совам" они относятся. Упражнения высокой интенсивности, выполняемые поздно вечером, могут привести к нарушению сна у "жаворонков"", - заключил Фримпонг.

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