Врачи рассказали об опасности для здоровья лекарств от аллергии

Чтобы уменьшить риски, связанные с приёмом лекарств от аллергии, следуйте ряду правил. Спрячьте препарат от детей и домашних животных; выбирайте лекарства, которые соответствуют вашим симптомам; будьте осторожны с алкоголем (многие компоненты средств от аллергии и простуды могут с ним взаимодействовать); проверьте, какие активные ингредиенты содержатся в ваших лекарствах (во избежание передозировки); не принимайте лекарства больше или дольше, чем нужно; не садитесь за руль; обращайте внимание на рекомендации по дозировке для детей; знайте о возможных взаимодействиях препаратов, которые вы принимаете.

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