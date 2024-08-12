Врачи рассказали, почему после тренировки у нас болят мышцы

Учёные сходятся во мнении, что за боли в мышцах после тренировки отвечают несколько факторов. После интенсивных физических усилий возникают микроповреждения в мельчайших единицах поперечно-полосатой мышечной ткани — саркомерах. Но болезненными являются не они. Эти повреждения запускают каскад физиологических явлений в часы и дни после интенсивных или необычных физических упражнений. К болезненности же в итоге приводит взаимодействие сразу нескольких механизмов.

Нервная система сама по себе играет главную роль в появлении мышечной болезненности. Ощущение боли возникает только в результате интерпретации ноцицептивных — предупреждающих — сигналов, полученных мозгом.