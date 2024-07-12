Врачи рассказали, полезен ли для кожи охлаждённый огурец

Доктор медицинских наук Джошуа Зейхнер объяснил, что огурцы действительно могут положительно воздействовать на кожу. Они содержат много воды, поэтому обычно их применяют для увлажнения и успокоения кожи. Ощущение прохлады от огурцов из холодильника позволяет также сузить кровеносные сосуды, уменьшить отёки.

Но тот же самый охлаждающий эффект можно получить и от кубика льда. Важно также понимать, что этот эффект не длится долго. Любое подтягивание кожи, которое человек видит от прохладного огурца, — это лишь на время.

Огурцы действительно содержат натуральные успокаивающие элементы (витамины, антиоксиданты), но кожа просто может быть не в состоянии их усвоить.

Также огурцы могут вызывать воспаление кожи, особенно у людей с такими заболеваниями, как экзема, акне или псориаз. Ещё одна серьёзная проблема — это риск обледенения.

Есть риск и того, что огурцы могут переносить бактерии, раздражающие кожу, особенно вокруг глаз или рта. По мере того, как вода из огурца высыхает на коже, она будет вытягивать воду из неё и сушить её ещё сильнее.

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