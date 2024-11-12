Врачи узнали, что эффективнее для снижения веса: голодание, приём пищи в начале дня или ограничение калорий

Для борьбы с ожирением важно правильно питаться. В ходе нового исследования учёные сравнили три метода снижения веса, чтобы понять, какой из них эффективнее: изменение распределения калорий (употребление большего количества калорий в начале дня, а не во второй его половине), сокращение потребления калорий или прерывистое голодание. Для этого специалисты проанализировали данные 29 клинических испытаний с участием почти 2500 человек.

Оказалось, что все три способа похудения за 12 недель привели к одинаковой потере веса: 1,4−1,8 кг. Поэтому если вы хотите сбросить вес, то выберите то, что вам лучше всего подходит.

Когда у нас каждый день обильный ужин и вечерние перекусы, наш метаболизм начинает работать хуже. То есть организм хуже преобразовывает пищу в энергию, контролирует уровень сахара в крови и регулирует жировые отложения. Напротив, употребление большей части калорий в начале дня улучшает обмен веществ. Однако некоторые люди от природы имеют вечерний хронотип (просыпаются и ложатся спать позже), и им вне зависимости от метода снижения веса похудеть сложнее, чем остальным.